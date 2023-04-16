В Одессе сегодня будет проведен очень интересный поединок. Во-первых, встречаются два коллектива, которые делают серьезную ставку на прессинг и активную работу с мячом. Во-вторых, у них очень серьезная турнирная мотивация – Черноморец держится всего в одном очке от зоны вылета, а Ворсклу от нее отделяют всего четыре.

"Моряки" весной выглядели интереснее. Подопечные Романа Григорчука весной не проиграли ни одного матча, одержав две победы – а в последних турах они еще и отобрали очки у мощных соперников. Причем ничья с Шахтером случилась при очень смелом футболе, а с Александрией удержали 1:1 при игре в меньшинстве.

У полтавчан все намного сложнее. Победа над Ингульцом неделю назад стала для Ворсклы первой за шесть туров – она хоть и была заслуженной, но все же минимальной. До этого полтавчане уступили Заре и Александрии, а также расписали ничьи с Вересом и Металлистом 1925.

Но это еще не все проблемы. В первых четырех весенних турах подопечные Виктора Скрипника пропустили восемь голов – только харьковчане не забивали в ворота Исенко. Луганчане и александрийцы накидали голкиперу по три мяча, а если бы Павел не выполнил два подряд сейва с пенальти, то три гола он бы пропустил и от Вереса. Вопросов к вратарю вообще нет – просто Ворсклу можно легко порвать обычными лонгболами на ход вингерам.

Сегодня узнаем, не стала ли победа над Ингульцом переломной. В той встрече, кстати, надолго вылетел Юрченко – и это проблема. Пока можно только констатировать, что без бразильских защитников полтавчане выглядят значительно надежнее.

Так или иначе, сегодня будет очень трудно, ведь Черноморец в тактическом и игровом плане сейчас является одним из лучших в УПЛ. До такого уровня "зелено-белым" еще пахать и пахать.

Кадровая ситуация

Травмированы: Юрченко (Ворскла)

Дисквалифицированные: Демченко, Непогодов (Черноморец)

Ориентировочные составы на матч Черноморец – Ворскла

Черноморец: Паст – Ермаков, Салюк, Гучек, Брагару – Васильев, Политыло, Кузык – Бадибанга, Хадида, Алефиренко

Ворскла: Исенко – Пердута, Чеснаков, Кравец, Бацула – Челядин, Павлюк – Сефери, Скляр, Кане – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Букмекеры не видят в этой паре явного фаворита. Им бы должны были назвать Черноморец, однако одесситы потеряли Демченко и основного голкипера. Да и ворскляне своей победой над Ингульцом спутали карты. Именно поэтому делать прогноз на этот поединок непросто.

Логика подсказывает, что одесситы по игре сильнее нынешних полтавчан, поэтому надо ставить на их победу. Впрочем, стоит помнить, что команды равны по кадровому потенциалу, а Ворскла довольно неплохо выглядит в позиционном наступлении – просто у нее слабая реализация и привозная оборона. Однако и Черноморец в защите не безгрешен!

Мы рискнем поставить на результативную ничью. Так или иначе, матч обещает получиться интересным.

Шахтер – Львов: анонс матча УПЛ