Чорноморець у весняній частині сезону ще не перемагав. Спочатку була нічия з Оболонню (1:1) при статистиці ударів 1:18 на користь "пивоварів" – здавалося, що це показник кризи, але подальша поразка від Динамо (0:1) пройшла за доволі якісного футболу. У домашці з Ворсклою одесити грали з полтавцями на рівних, однак програли внаслідок диво-голу Бацули (0:1).

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Команда Романа Григорчука поки що і не хороша, і не погана. "Моряки" ніби й не втратили лідерів, але й нічого нового не пропонують. Кадрова глибина ніби й присутня, однак новачки ще не зіграні й тільки адаптуються під вимоги Чорноморця. Словом, у Одесі все дуже неоднозначно – а зона перехідних матчів розташована всього у 5 очках позаду.

Верес же не проти опинитись у цій зоні, адже рівняни йдуть на позиції прямого вильоту. Причому відставання від 14-ї позиції досягло вже трьох очок, а команда не знає перемог протягом п'яти турів. Що найбільш прикро, за очікуваними показниками "народний клуб" мав би йти аж на 10-й позиції, набравши на 11 очок більше.

Восени головною проблемою Вереса стало марнотратство, адже команда недозабила 9 голів у поточному сезоні. Нині ж в очі впадають помилки у обороні – а також вразливість на перехідних фазах. Під керівництвом Олега Шандрука колектив агресивно вступає у контрпресинг при втратах на чужій половині, однак це бажання часто виливається у помилку, відрізання 6-7 футболістів однією передачею та вбивчу контратаку.

Хороша тактична підготовка й готовність тиснути на ключових футболістів суперника дозволили зачепитись за нічию з Динамо у попередньому турі. Втім, це була гра від пічки й без особливого тиску. Тепер же рівняни просто зобов'язані перемагати – інакше можна впасти на дно таблиці (Минай у 3 очках позаду).

Кадрова ситуація

Травмовані: Путря (Чорноморець)

Дискваліфіковані: Жуліо Сезар (Верес)

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Верес

Чорноморець: Варакута – Бадібанга, Гучек, Салюк, Брагару – Васильєв – Бойчук, Кузик, Авагімян, Штогрін – Ієде

Верес: Когут – Морозко, Кучеренко, Вовченко, Шевченко – Шастал, Банада, Кучеров, Дахновський – Сікейра, Мрвальєвіч

Прогноз "Футбол 24" – ТМ 2,5

Чорноморець і Верес занадто проблемні й неоднозначні, тож дати прогноз щодо переможця важко. Зате можна передбачити кількість голів – команди навряд чи проб'ють тотал більше 2,5. Одесити навесні забили всього один гол, а рівняни – два (один з пенальті).

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