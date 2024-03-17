Черноморец в весенней части сезона еще не побеждал. Сначала была ничья с Оболонью (1:1) при статистике ударов 1:18 в пользу “пивоваров” – казалось, что это показатель кризиса, но последующее поражение от Динамо (0:1) прошло при довольно качественном футболе. В домашнем матче с Ворсклой одесситы играли с полтавчанами на равных, однако проиграли в результате чудо-гола Бацулы (0:1).

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Команда Романа Григорчука пока что и не хорошая, и не плохая. "Моряки" вроде и не потеряли лидеров, но и ничего нового не предлагают. Кадровая глубина вроде и присутствует, однако новички еще не сыграны и только адаптируются под требования Черноморца. Словом, в Одессе все очень неоднозначно – а зона переходных матчей расположена всего в 5 очках позади.

Верес же не против оказаться в этой зоне, ведь ровенчане идут на позиции прямого вылета. Причем отставание от 14-й позиции достигло уже трех очков, а команда не знает побед в течение пяти туров. Что наиболее обидно, по ожидаемым показателям "народный клуб" должен был бы идти аж на 10-й позиции, набрав на 11 очков больше.

Осенью главной проблемой Вереса стало расточительство, ведь команда недозабила 9 голов в текущем сезоне. Сейчас же в глаза бросаются ошибки в обороне – а также уязвимость на переходных фазах. Под руководством Олега Шандрука коллектив агрессивно вступает в контрпрессинг при потерях на чужой половине, однако это желание часто выливается в ошибку, отрезание 6-7 футболистов одной передачей и убийственную контратаку.

Хорошая тактическая подготовка и готовность давить на ключевых футболистов соперника позволили зацепиться за ничью с Динамо в предыдущем туре. Впрочем, это была игра от печки и без особого давления. Теперь же ровенчане просто обязаны побеждать – иначе можно упасть на дно таблицы (Минай в 3 очках позади).

Кадровая ситуация

Травмированы: Путря (Черноморец)

Дисквалифицированные: Жулио Сезар (Верес)

Ориентировочные составы на матч Черноморец – Верес

Черноморец: Варакута – Бадибанга, Гучек, Салюк, Брагару – Васильев – Бойчук, Кузык, Авагимян, Штогрин – Иеде

Верес: Когут – Морозко, Кучеренко, Вовченко, Шевченко – Шастал, Банада, Кучеров, Дахновский – Сикейра, Мрвалевич

Прогноз "Футбол 24" – ТМ 2,5

Черноморец и Верес слишком проблемные и неоднозначные, поэтому дать прогноз относительно победителя трудно. Зато можно предсказать количество голов – команды вряд ли пробьют тотал больше 2,5. Одесситы весной забили всего один гол, а ровенчане – два (один с пенальти).

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