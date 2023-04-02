Чорноморець після першого кола дружно списали, а новини під час зимових зборів зовсім не додавали надій одеським вболівальникам. Навіть журналіст Михайло Співаковський не вірив у "моряків", хоча в його коментарях Роман Григорчук завжди був першим після Гвардіоли. Однак у перших трьох турах команда набрала сім очок – "жертвами" стали Верес (3:1) та Інгулець (2:1), а з Металістом 1925 розписали нічию (1:1).

Чорноморець оригінально презентував новачка: "Ізраїль нарешті розпочав постачання в Україну зброї"

В очі одразу впадає хороша результативність Чорноморця, хоча пропускає колектив теж регулярно. Крім того, на відміну від осінньої частини сезону, одесити мають стабільний стартовий склад. Цього виявилось достатньо, аби покинути зону вильоту, однак розслаблятись зарано – туди можна повернутись вже за підсумками поточного туру. І, як на зло, в суперники сьогодні випав Шахтар.

У "гірників" весняна частина сезону проходить ідеально. Навіть поразка з рахунком 0:7 від Фейєнорда здається позитивним моментом – молоду команду трішки опустили на землю. Що найбільш важливо, "помаранчево-чорні" можуть сконцентруватись на УПЛ, де триває боротьба за золото. Донеччани змогли захопити лідерство, однак СК Дніпро-1 відстає всього на три очки.

На внутрішній арені підопічні Ігора Йовічевіча досі виглядали впевнено. Шахтар здобув чотири поспіль перемоги із сумарним рахунком 16:1 – втім, це було доволі очікувано. Все ж, грати довелося не з топами, а проти Миная, Металіста 1925, Кривбаса та Руху. Чорноморець не виглядає набагато сильнішим за ці колективи, хоча в ігровому плані одесити найцікавіші.

Тим не менш, "морякам" не варто стрибати за борт до стартового свистка. Минай і Кривбас, попри розгроми, змогли створити певні проблеми для команди Ігора Йовічевіча. Закарпатці непогано карали оборону Шахтаря, схильну до привозів, а криворіжці впевнено захищались до 80-х хвилин. Чорноморець не повинен стати легкою прогулянкою для "гірників" – хоча фаворит очевидний.

Кадрова ситуація

Травмовані: Зубков (Шахтар)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Шахтар

Чорноморець: Непогодов – Путря, Салюк, Гучек, Брагару – Васильєв, Демченко, Кузик – Бадібанга, Хадіда, Алефіренко

Шахтар: Трубін – Конопля, Бондар, Ракицький, Михайличенко – Назарина, Бондаренко – Швед, Судаков, Криськів – Траоре

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Чорноморець, звісно, додав у другому колі – однак не настільки, щоб тягатись з нинішнім Шахтарем. Окрім шаленої різниці в класі, за "гірників" грає шалена мотивація, адже потрібно зберігати лідерство у чемпіонаті. Досі донеччани не підводили своїх фанатів.

Можливо, неідеальна оборона гранда і дасть інтризі прожити деякий час, але підсумкова впевнена перемога Шахтаря не викликає сумнівів. В цьому впевнені і букмекери. Будь-який інший результат стане суперсенсацією.

Львів – Динамо: анонс матчу УПЛ