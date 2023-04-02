Черноморец после первого круга дружно списали, а новости во время зимних сборов совсем не добавляли надежд одесским болельщикам. Даже журналист Михаил Спиваковский не верил в "моряков", хотя в его комментариях Роман Григорчук всегда был первым после Гвардиолы. Тем не менее, в первых трех турах команда набрала семь очков – "жертвами" стали Верес (3:1) и Ингулец (2:1), а с Металлистом 1925 расписали ничью (1:1).

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В глаза сразу бросается хорошая результативность Черноморца, хотя пропускает коллектив тоже регулярно. Кроме того, в отличие от осенней части сезона, одесситы имеют стабильный стартовый состав. Этого оказалось достаточно, чтобы покинуть зону вылета, однако расслабляться рано – туда можно вернуться уже по итогам текущего тура. И, как назло, в соперники сегодня выпал Шахтер.

У "горняков" весенняя часть сезона проходит идеально. Даже поражение со счетом 0:7 от Фейеноорда кажется положительным моментом – молодую команду чуточку опустили на землю. Что наиболее важно, "оранжево-черные" могут сконцентрироваться на УПЛ, где продолжается борьба за золото. Дончане смогли захватить лидерство, однако СК Днепр-1 отстаёт всего на три очка.

На внутренней арене подопечные Игоря Йовичевича до сих пор выглядели уверенно. Шахтер одержал четыре подряд победы с суммарным счетом 16:1 – впрочем, это было довольно ожидаемо. Все же, играть пришлось не с топами, а против Миная, Металлиста 1925, Кривбасса и Руха. Черноморец не выглядит намного сильнее этих коллективов, хотя в игровом плане одесситы интереснее.

Тем не менее, "морякам" не стоит прыгать за борт до стартового свистка. Минай и Кривбасс, несмотря на разгромы, смогли создать определенные проблемы для команды Игоря Йовичевича. Закарпатцы неплохо наказывали оборону Шахтера, склонную к привозам, а криворожане уверенно защищались до 80-х минут. Черноморец не должен стать легкой прогулкой для "горняков" – хотя фаворит очевиден.

Кадровая ситуация

Травмированные: Зубков (Шахтер)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Черноморец – Шахтер

Черноморец: Непогодов – Путря, Салюк, Гучек, Брагару – Васильев, Демченко, Кузык – Бадибанга, Хадида, Алефиренко

Шахтер: Трубин – Конопля, Бондарь, Ракицкий, Михайличенко – Назарина, Бондаренко – Швед, Судаков, Крыськив – Траоре

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Черноморец, конечно, прибавил во втором круге – однако не настолько, чтобы тягаться с нынешним Шахтером. Кроме безумной разницы в классе, за "горняков" играет безумная мотивация, ведь нужно сохранять лидерство в чемпионате. До сих пор дончане не подводили своих фанатов.

Возможно, неидеальная оборона гранда и даст интриге прожить некоторое время, но итоговая уверенная победа Шахтера не вызывает сомнений. В этом уверены и букмекеры. Любой другой результат станет суперсенсацией.

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