Львову нині не позаздриш. Команда йде на дні турнірної таблиці з відставанням у чотири очки від зони перехідних матчів, а до "зони життя" не вистачає п'яти очок. У перших трьох турах після зимової паузи "містяни" набрали чотири, здолавши Минай і розписавши бойову нічию з Кривбасом (програли лише Зорі при хорошому футболі в останні 20 хвилин), однак це не врятувало Олега Дулуба від відставки.

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Одночасно з цим у клубі з'явився спортивний директор з неоднозначною репутацією. Деякі журналісти заявляють, що у наступника Дулуба – Анатолія Безсмертного – теж є сумнівні сторінки у тренерській кар'єрі, а тому від Львова очікують підозрілих матчів наприкінці сезону. Доказів ніхто не надав, тож залишається просто спостерігати.

Зміна тренера припала на жахливий відрізок у календарі. "Містяни" у наступних п'яти матчах двічі зіграють з Шахтарем, матимуть матч проти СК Дніпра-1 та приймуть Динамо. Повернення Анатолія Безсмертного у подібних умовах можна було б назвати суїцидальним рішенням, однак на ситуацію варто поглянути і з іншого боку.

Старий-новий коуч мав два тижні на підготовку команди, а за час важкого відрізка футболісти встигнуть зігратись. До відносно простого завершення сезону Львів підійде якісно збитим. Крім того, за час своєї першої каденції Анатолій Безсмертний бив Шахтар і стабільно відбирав очки у лідерів.

Нинішнє ж Динамо настільки вразливе, що назвати київський колектив "грандовим" було б просто смішно. У гості до львів'ян приїхав нестабільний середняк, якого здатний розбити навіть Інгулець. Причому петровці били кращу версію "біло-синіх" – ту, в якій виступає Буяльський.

Без Віталія підопічні Мірчі Луческу грають не краще за той самий Львів. Принаймні, якщо говорити про позиційну атаку, хоча й в обороні все дико нестабільно. Лідер команди буде недоступним ще протягом двох матчів, адже занадто багато наговорив арбітрам після перемоги над СК Дніпром-1.

Поки що вона залишається єдиною для Динамо на старті сезону. Здобути її вдалося завдяки прагматичному підходу – на вразливих захисників "спортклубівців" успішно натиснули пресингом, забивши гол, після чого кияни віддали м'яч і відійшли у середній блок. Втім, без Буяльського все одразу ж завершилось поразкою від Зорі. Щонайгірше, за всі три тури "біло-сині" створили приблизно три-чотири реальних моменти.

Як наслідок, Динамо відстало від третьої позиції на шість очок. Клуб десь свідомо пішов на зменшення стабільності, розчистивши склад і надавши час молоді, але така жорстока криза явно не входила у плани. Кияни ніколи в історії не виглядали настільки слабко – зараз не можна говорити навіть про гарантованість перемоги над аутсайдером. Втім, у таких умовах хоча б мотивація футболістів повинна бити неймовірною.

Кадрова ситуація

Травмовані: Бойко, Лєднєв, Шапаренко (Динамо)

Поза заявкою: Бущан, Супряга, Кабаєв, Перріс (Динамо)

Дискваліфіковані: Муравський – Буяльський

Орієнтовні склади на матч Львів – Динамо

Львів: Рибка – Грисьо, Вовкун, Дитятьєв, Кузик – Алібеков, Антоніо – Бєляєв, Свржняк, Богунов – Бугай

Динамо: Нещерет – Караваєв, Дячук, Попов, Вівчаренко – Сидорчук, Шепелєв – Беніто, Гармаш, Лонвейк – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – 0:0

Очевидно, що Динамо фаворит. Проте треба говорити об'єктивно – без Буяльського та низки інших лідерів кияни не виглядають сильнішими за Львів у ігровому плані. Моментів де-факто немає, в обороні купа помилок, загальне враження катастрофічне. У такої версії "біло-синіх" немає жодних реальних переваг над "містянами".

Підопічні Мірчі Луческу довели свою системну нездатність грати на 60+ відсотків володіння проти закритих суперників. Якщо вони й переможуть львів'ян, то тільки через грубу помилку опонента або завдяки геніальному проходу / удару / пасу окремого футболіста. Ми ж ризикнемо поставити на нічию без голів, адже для цього є усі умови.

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