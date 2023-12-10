Чорноморець здолав Колос у поєдинку 17-го туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд поєдинку Чорноморець – Колос на "Футбол 24".

Чорноморець розпочав активніше та створив кілька непоганих моментів, проте забити не вдалось Штогріну (удар у сітку з зовнішнього боку) та Кузику (вище воріт). Колос відповів дальнім ударом, з яким невпевнено впорався Варакута.

Чорноморець завдав Колосу першої поразки за 3 місяці і перервав серію провалів – все вирішив пенальті

Одесити були більш активні і в другій половині, але Шпорн не зміг точно пробити з меж штрафного. "Моряки" все ж вирвали перемогу – Васильєв випередив Фесюна, який рукою зачепив ногу гравця Чорноморця. Путря реалізував пенальті та приніс перемогу Чорноморцю.