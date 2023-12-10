Чорноморець – Колос – 1:0 – відео гола та огляд матчу
завершено
Чорноморець розпочав активніше та створив кілька непоганих моментів, проте забити не вдалось Штогріну (удар у сітку з зовнішнього боку) та Кузику (вище воріт). Колос відповів дальнім ударом, з яким невпевнено впорався Варакута.
Чорноморець завдав Колосу першої поразки за 3 місяці і перервав серію провалів – все вирішив пенальті
Одесити були більш активні і в другій половині, але Шпорн не зміг точно пробити з меж штрафного. "Моряки" все ж вирвали перемогу – Васильєв випередив Фесюна, який рукою зачепив ногу гравця Чорноморця. Путря реалізував пенальті та приніс перемогу Чорноморцю.
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