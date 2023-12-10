Чорноморець приймав Колос в рамках 17-го туру УПЛ. Звіт про матч читайте на Футбол 24.

Команди завершували першу половину сезону у зовсім різному гуморі. Чорноморець програв 4 тури поспіль і звалився в нижню половину таблиці. Натомість Колос не знав гіркоти поразок 3 місяці – 7 нічиїх, 2 перемоги. Ковалівці мали на 2 очки більше, ніж суперник.

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Артур Авагімян говорив про історичну промову Романа Григорчука в роздягальні Чорноморця, але перший тайм минув так, наче гравці вже подумки були у відпустці.

Єдиний напівмомент створили "моряки" – Штогрін неточно замикав навіс Кузика. Можливо, кращу частину промови Григорчук приберіг на перерву, бо після неї одесити додали обертів. Шпорн з дуже вигідної позиції пробив повз ворота.

Долю зустрічі вирішив епізод на 77-й хвилині. Фесюн виграв ближній бій у Штогріна, але потім необачно кинувся в ноги Васільєву – пенальті! Путря вдарив по центру, а Фесюн полетів у лівий кут.

Чорноморець втримав мінімальну перевагу, перервавши жахливу серію. "Моряки" обійшли Колос на одне очко і зимуватимуть восьмими.

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