Черноморец – Колос – 1:0 – видео гола и обзор матча
20:00 - Читати українською
Черноморец одолел Колос в поединке 17-го тура УПЛ. Смотрите видео гола и обзор поединка Черноморец - Колос на "Футбол 24".
завершено
Черноморец начал активнее и создал несколько неплохих моментов, однако забить не удалось Штогрину (удар в сетку с внешней стороны) и Кузыку (выше ворот). Колос ответил дальним ударом, с которым неуверенно справился Варакута.
Черноморец нанес Колосу первое поражение за 3 месяца и прервал серию провалов – все решил пенальти
Одесситы были более активны и во второй половине, но Шпорн не смог точно пробить из пределов штрафной. "Моряки" все же вырвали победу – Васильев опередил Фесюна, который рукой задел ногу игрока Черноморца. Путря реализовал пенальти и принес победу Черноморцу.
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