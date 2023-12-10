Черноморец начал активнее и создал несколько неплохих моментов, однако забить не удалось Штогрину (удар в сетку с внешней стороны) и Кузыку (выше ворот). Колос ответил дальним ударом, с которым неуверенно справился Варакута.

Черноморец нанес Колосу первое поражение за 3 месяца и прервал серию провалов – все решил пенальти

Одесситы были более активны и во второй половине, но Шпорн не смог точно пробить из пределов штрафной. "Моряки" все же вырвали победу – Васильев опередил Фесюна, который рукой задел ногу игрока Черноморца. Путря реализовал пенальти и принес победу Черноморцу.