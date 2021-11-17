Чорноморець зможе у повному бойовому складі протистояти Динамо у 15-му турі УПЛ.

Чорноморець нещодавно оголосив, що Динамо дозволило використовувати своїх орендованих футболістів (які формують основний склад одеського клубу) у поєдинку проти "біло-синіх".

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За інформацією ТаТоТаке, це несподіване рішення ухвалювало не керівництво київського клубу, а особисто наставник Динамо Мірча Луческу. Румунський фахівець переконаний, що у його команди достатньо потенціалу, що перемогти вихованців киян.

Нагадаємо, Шахтар у схожій ситуації заборонив Маріуполю використовувати орендованих футболістів у очному матчі.

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