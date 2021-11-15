Генеральний директор одеського клубу Анатолій Місюра розкрив подробиці угоди з киянами.

Чорноморець – Динамо: змінилось місце проведення матчу УПЛ

"Сьогодні спільно з нашими партнерами з орендованих футболістів було ухвалене рішення з цього питання. Можу сказати, що на його підставі учасниками майбутнього поєдинку у складі нашої команди може бути будь-який із цих гравців", – заяви Місюра в коментарі Meta-ratings.

Нагадаємо, у складі Чорноморця є 12 орендованих гравців з Динамо. Кияни вирішили не повторювати практику Шахтаря, який раніше заборонив Маріуполю використовувати "позичених" футболістів у очному матчі.

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