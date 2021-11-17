Черноморец сможет в полном боевом составе противостоять Динамо в 15 туре УПЛ.

Черноморец недавно объявил, что Динамо позволило использовать своих арендованных футболистов (формирующих основной состав одесского клуба) в поединке против "бело-синих".

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По информации ТаТоТаке, это неожиданное решение принимало не руководство киевского клуба, а лично наставник Динамо Мирча Луческу. Румынский специалист убежден, что у его команды достаточно потенциала для победы воспитанников киевлян.

Напомним, Шахтер в похожей ситуации запретил Мариуполю использовать арендованных футболистов в очном матче.

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