Колишній працівник Кривбаса Роман Лопатін, який не повернувся в Україну всупереч встановленому законодавством порядку, буде грати в Німеччині. Він вже підписав контракт з тамтешнім клубом.

Нещодавно стало відомо, що двоє представників Кривбаса (SMM-фахівець Роман Лопатін і фотограф Роман Медведєв) виїхали з України разом із жіночою командою і не повернулися. Лопатін, який зараз перебуває у Німеччині, пояснив причини свого вчинку.

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"Не розумію, чому це так резонувало. Офіційно я ніякого закону не порушував, у Конституції України немає ніякої заборони ні на виїзд, ні на в’їзд. Я виїхав офіційно, не перетинав кордон якось нелегально. Мою історію журналісти розкрутили на тлі хайпу від вчинку футболіста Шахтаря Роспутька, який поїхав до рашки. Це взагалі треш.

У мене виникли певні сімейні обставини, про які я не можу сказати публічно, тому я вирішив не повертатися. Я заздалегідь звільнився з Кривбаса.

У нас під час війни поїхали Довбик, Трубін, Мудрик, Гармаш. Чому всі мовчать щодо них? І це я назвав тільки найвідоміших футболістів. У нас якісь подвійні стандарти. Я не рвав стосунків з Україною, підтримував, підтримую і буду підтримувати свою країну та продовжую донатити. Що саме мені інкримінують?

Зобов'язання повернутися в Україну? Мене щодо цього ніхто не інструктував і я нічого не підписував, – що мав повернутися. Я розумію, що зараз важкий час для України і такі питання – це тендітна матерія.

Кривбас звернувся до прикордонників і поліції? Не знаю. Я такого навіть не чув. З приводу чого вони можуть звернутись до поліції? Я ніякого закону не порушував. Я пообіцяв, що допрацюю збори, тому що не хотів підводити клуб. В юридичній площині ми з Кривбасом все врегулювали, я їм вдячний за цей рік, який пропрацював. Це було круто.

Думаю, Кривбас не знав, що я не буду повертатися в Україну. Просто в мене виникли сімейні обставини. Моя родина знаходиться за кордоном. Але це сталося не після жіночої ЛЧ. Мій відхід стався ще в середині літа, три місяці тому, коли жіноча команда Кривбаса їздила на контрольні матчі в Польщу. Туди приїхали мої родичі і забрали мене. Ось і все. Після цього мені з Кривбаса ніхто не телефонував, як і я. Ми розірвали стосунки у юридичній площині і побажали один одному успіхів.

Як оціню свій вчинок з моральної точки зору? У моєму житті склалися певні обставини, і з моральної точки зору я повинен бути зараз зі своєю сім’єю. Думаю, так би вчинив будь-хто у моїй ситуації, адже родина на першому місці, а потім ідуть всі інші питання.

Де я зараз? У Німеччині. Я, як футболіст, підписав контракт з клубом п’ятої ліги – Цеденік. Скоро буде презентація. Тобто у мене така сама ситуація, як з іншими нашими футболістами, які грають за кордоном.

Чи планую повернутися в Україну? Звичайно, коли зміняться обставини, але наразі це неможливо. Не через війну. Через сімейні обставини. Зараз у мене ще більше можливостей підтримувати країну і робити щось корисне. За Романа Медведєва, який теж не повернувся в Україну, не буду говорити. У нього своя історія", – цитує Романа Лопатіна Sport-express.

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