Бывший сотрудник Кривбасса Роман Лопатин, не вернувшийся в Украину вопреки установленному законодательством порядку, будет играть в Германии. Он уже подписал контракт с тамошним клубом.

Недавно стало известно, что два представителя Кривбасса (SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев) выехали из Украины вместе с женской командой и не вернулись. Лопатин, находящийся сейчас в Германии, объяснил причины своего поступка.

Два представителя Кривбасса не вернулись в Украину после матча Лиги чемпионов – клуб отреагировал

"Не понимаю, почему это так резонировало. Официально я никакого закона не нарушал, в Конституции Украины нет никакого запрета ни на выезд, ни на въезд. Я выехал официально, не пересекал границу как-то нелегально. Мою историю журналисты раскрутили на фоне хайпа от поступка футболиста Шахтера Роспутько, который уехал в рашку. Это вообще трэш.

У меня возникли некоторые семейные обстоятельства, о которых я не могу сказать публично, поэтому я решил не возвращаться. Я заранее уволился из Кривбасса.

У нас во время войны уехали Довбик, Трубин, Мудрик, Гармаш. Почему все молчат о них? И это я назвал только самых известных футболистов. У нас какие-то двойные стандарты. Я не рвал отношения с Украиной, поддерживал, поддерживаю и буду поддерживать свою страну и продолжаю донатить. Что именно мне инкриминируют?

Обязательство вернуться в Украину? Меня по этому поводу никто не инструктировал и я ничего не подписывал – что должен был вернуться. Я понимаю, что сейчас тяжелое время для Украины и такие вопросы – хрупкая материя.

Кривбасс обратился к пограничникам и в полицию? Не знаю. Я такого не слышал. По какому поводу они могут обратиться в полицию? Я никакого закона не нарушал. Я пообещал, что доработаю сборы, потому что не хотел подводить клуб. В юридической плоскости мы с Кривбассом все урегулировали, я им благодарен за этот год, который проработал. Это было круто.

Думаю, Кривбасс не знал, что я не буду возвращаться в Украину. Просто у меня возникли семейные обстоятельства. Моя семья находится за границей. Но это произошло не после женской ЛЧ. Мой уход произошел еще в середине лета, три месяца назад, когда женская команда Кривбасса ездила на контрольные матчи в Польшу. Туда приехали мои родственники и забрали меня. Вот и все. После этого мне из Кривбасса никто не звонил, как и я. Мы разорвали отношения в юридической плоскости и пожелали друг другу успехов.

Как оценю свой поступок с моральной точки зрения? В моей жизни сложились определенные обстоятельства, и с моральной точки зрения я должен быть сейчас со своей семьей. Думаю, так поступил бы кто-либо в моей ситуации, ведь семья на первом месте, а потом идут все остальные вопросы.

Где я сейчас? В Германии. Я как футболист подписал контракт с клубом пятой лиги – Цеденик. Скоро будет презентация. То есть у меня такая же ситуация, как с другими нашими футболистами, играющими за границей.

Планирую ли вернуться в Украину? Конечно, когда изменятся обстоятельства, но сейчас это невозможно. Не из-за войны. Из-за семейных обстоятельств. Сейчас у меня еще больше возможностей поддерживать страну и делать что-нибудь полезное. За Романа Медведева, тоже не вернувшегося в Украину, не буду говорить. У него своя история", – цитирует Романа Лопатина Sport-express.

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