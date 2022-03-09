Рідні форварда Динамо Владислава Супряги, який на правах оренди захищає кольори "блучерк’яті", зі зброєю в руках протистоятимуть окупанту.

Батько та брат нападника Сампдорії Владислава Супряги викликані захищати батьківщину від російського вторгнення, повідомляє Footballnews24.it.

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Зазначається, що обох чоловіків було призвано до армії в Одесі – рідному місті Владислава. Наразі близькі Владислава не перебувають на передовій – можливо, вони вступили до лав місцевої тероборони.

Нагадаємо, Супряга перебрався у Сампдорію 30 січня і за цей час провів у Серії А лише декілька хвилин.

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