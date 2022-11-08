У поєдинку 12-го туру УПЛ підопічні Олега Ратія не змогли обіграти тандем Едмара і Олега Голодюка. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

В історичному дербі вперше в УПЛ зійшлись два Металісти. Востаннє в рамках елітного дивізіону дві харківські команди зустрічались у далекому 2009 році – 26 травня Металіст в останньому турі здолав ФК Харків з рахунком 2:1. Обидва колективи відділяли лише чотири пункти, тож ціна поєдинку, окрім принциповості, несла і серйозне турнірне навантаження. Судити дербі довірили одному з найдосвідченіших українських рефері – Катерині Монзуль.

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Команди розпочали дуже обережно. Перший небезпечний момент виник біля воріт номінальних госопдарів на 5-й хвилині: Каплієнко помилився біля власного штрафного і втратив м'яч, Русин прострілював у карний, а Зубков спробував пробити – невдало. Чергова спроба була вже у підопічних Ратія за десять хвилин: Підлепенець намагався навісом знайти партнера у воротарському суперника, але ніхто не відгукнувся. Загалом перша половина першого тайму видалась наднудною, про що красномовно свідчила дрімаюча лава запасних Металіста.

На 27-й хвилині Зубков увірвався у штрафний лівим флангом і вирішив пробити – прямо у руки Костику. Русин, який чатував на дальній стійці і був у значно вигіднішому положенні не приховував своїх емоцій від рішення партнера. За трохи Металіст 1925 зумів вийти вперед після навісу з правого флангу, але Габелок опинився в офсайді і взяття воріт скасували. Демченко у відповідь спробував пробити з гострого кута – вище воріт. Наприкінці тайму намагався налякати Мозіля пострілом зі штрафного і Прядун, але його удар метрів з 30-ти бажав кращого.

По перерві команди заграли активніше. Русин небезпечно прострілював у штрафний майданчик, але партнери не зуміли замкнути. За мить Танковський майже на лінії воріт ціною жовтої картки зупинив Ростислава, однак удар зі штрафного прийшовся у стінку. Металіст 1925 виглядав цікавіше, частіше йшов у відбір і в одному з епізодів був покараний за надмірну активність – Шершень у підкаті в'їхав ззаду у ноги Демченку і отримав від Монзуль червону картку.

На 56-й хвилині Костик врятував Металіст від вірного гола: після навісу у воротарський з кутового сфера закрутилась між ногами гравців і Мартинюк намагався заштовхнути її у кут воріт. Екс-кіпер Львова у шпагаті дивом встиг зреагувати і ногою перевести м'яч за межі поля.

Едмар замінами освіжив гру підопічних і навіть не здавалось, що його команда грає у меншості. В середині другої сорокап'ятихвилинки Танковський змарнував чудовий шанс вивести Металіст вперед: Підлепенець розрізним пасом у штрафний майданчик виводив партнера сам на сам, але Вячеслава під тиском захисника пробив повз ворота.

За 15 хвилин до завершення основного часу Підлепенець наважився на дальній удар – прямо в руки Мозілю. Згодом Книш вривався у воротарський Металіста 1925 і впав – Монзуль фол зафіксувала, але ще до лінії штрафного. На останні 10 хвилин Олег Ратій вперше випустив бразильця Андерсона Піко (екс-захисника Дніпра), який ледь не відзначився зі стандарту. Вже у доданий час Монзуль зрівняла склади команд, вилучивши Ралюченка за брудний підкат. Майже одразу прозвучав свисток.

Нічия принесла Металісту 15 очок і підняла на восьму сходинку, Металіст 1925 з 11-ма балами – одинадцятий.

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