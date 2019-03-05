Чому Рамос не був вилучений за удар в обличчя Мессі – дивне пояснення арбітра Ель Класіко

Рамос, Мессі та Мальєнко під час скандального епізоду

Головний рефері матчу Реал – Барселона Ундіано Мальєнко здивував трактуванням брудного фолу Серхіо Рамоса на Лео Мессі.

Програма "El Día Después" на "Movistar+", розповідаючи про все, що залишилось за кадром Ель Класіко, продемонструвала першу реакцію Мальєнко на скандальний епізод. У відповідь на масові протести гравців Барселони, які вимагали для капітана Реала червону картку, суддя вигукнув: "він впав сам". Чому рефері не отримав підказку від арбітра VAR Матеу Лаоса, залишається загадкою для усіх.

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Цікаво, що після сутички Рамос-Мессі пристрасті продовжились, щойно пролунав свисток на перерву. Жорді Альба, зокрема, брутально штовхнув легендарного екс-форварда, а нині делегата королівського клубу Чендо.

Нагадаємо, що за удар в обличчя Мессі Рамос не отримав навіть звичайного попередження, хоча на губі аргентинця з'явилась кров.

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