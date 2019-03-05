Почему Рамос не был удален за удар в лицо Месси – странное объяснение арбитра Эль Классико

Главный рефери матча Реал – Барселона Ундиано Мальенко удивил трактовкой грязного фола Серхио Рамоса на Лео Месси.

Программа "El Día Después" на "Movistar +", рассказывая обо всем, что осталось за кадром Эль Классико, продемонстрировала первую реакцию Мальенко на скандальный эпизод. В ответ на массовые протесты игроков Барселоны, которые требовали для капитана Реала красную карточку, судья воскликнул: "он упал сам". Почему рефери не получил подсказку от арбитра VAR Матеу Лаоса, остается загадкой для всех.

"Возможно, Серхио хотел повысить градус матча", – Моуринью прокомментировал удар Рамоса по лицу Месси

Интересно, что после столкновения Рамос-Месси страсти продолжились, как только раздался свисток на перерыв. Жорди Альба, в частности, грубо толкнул легендарного экс-форварда, а ныне делегата королевского клуба Чендо.

Напомним, что за удар в лицо Месси Рамос не получил даже обычного предупреждения, хотя на губе аргентинца появилась кровь.

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