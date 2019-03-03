"Можливо, Серхіо хотів підвищити градус матчу", – Моурінью прокоментував удар Рамоса по обличчю Мессі

Екс-тренер "глактікос" Жозе Моурінью став на захист Серхіо Рамоса після епізод з Ліонелем Мессі.

"Гадаю, в першому таймі обидві команди не зачіпали суперника, коли контролювали м'яч. В захисті була відсутня належна інтенсивність. У матчі не було градуса дербі, який властивий Класіко, в якому може вирішитися доля чемпіонату.

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Можливо, Серхіо Рамос хотів це змінити. Ймовірно, Рамос хотів задати відповідний градус гри на другий тайм, тому що до того моменту, на мою думку, гра була занадто м'якою", – передає слова португальця Goal.

Нагадаємо, під час матчу між Барселоною та Реалом іспанський захисник "галактікос" зачепив обличчя володаря "Золотого м'яча", чим спровокував бурхливу реакцію у Мессі. Барселона, у підсумку, мінімально перемогла Реал на Сантьяго Бернабеу.

Відео епізоду за участі Рамоса та Мессі