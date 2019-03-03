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"Можливо, Серхіо хотів підвищити градус матчу", – Моурінью прокоментував удар Рамоса по обличчю Мессі

11:46 234 Читать на русском
"Можливо, Серхіо хотів підвищити градус матчу", – Моурінью прокоментував удар Рамоса по обличчю Мессі
Рамос вдарив по обличчю Мессі / getty images

Екс-тренер "глактікос" Жозе Моурінью став на захист Серхіо Рамоса після епізод з Ліонелем Мессі.

 
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"Гадаю, в першому таймі обидві команди не зачіпали суперника, коли контролювали м'яч. В захисті була відсутня належна інтенсивність. У матчі не було градуса дербі, який властивий Класіко, в якому може вирішитися доля чемпіонату.

Рамос – про удар по обличчю Мессі: Я не хотів зачепити Лео, він різко відреагував

Можливо, Серхіо Рамос хотів це змінити. Ймовірно, Рамос хотів задати відповідний градус гри на другий тайм, тому що до того моменту, на мою думку, гра була занадто м'якою", – передає слова португальця Goal.

Нагадаємо, під час матчу між Барселоною та Реалом іспанський захисник "галактікос" зачепив обличчя володаря "Золотого м'яча", чим спровокував бурхливу реакцію у Мессі. Барселона, у підсумку, мінімально перемогла Реал на Сантьяго Бернабеу.

Відео епізоду за участі Рамоса та Мессі

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