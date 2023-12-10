"Мы хотели играть. В свою очередь у динамовцев, сложилось такое впечатление, как-то совсем не было такого желания, как только появился вариант с отменой поединка. Они куда-то очень спешили.

Суркис – о судьбе скандального матча с Минаем: "Динамо могло бы просить засчитать им техническое поражение"

Только завершилась тревога, не прошло и пяти минут, мои игроки уже разминались. Мы ходили в раздевалку к Динамо, просили их вернуться на поле, но тщетно. Сказали – нет, до свидания!

Заявление Суркиса о переносе матча в Киев? Честно? Я шокирован. При чем тут Минай? Это же форс-мажор! Клуб со своей стороны сделал все. Работники несколько дней готовили поле. Ночами не спали. Буквально. Это было непросто, потому что два дня был дождь в Ужгороде, потом пошел снег. Почему мы должны ехать играть в Киев? Не понимаю. Мы предложили играть на следующий день, но киевляне ответили категорическим "нет". Вот что нам было делать?

Я не понимаю позиции Игоря Суркиса. Что значит: "Мы туда больше не поедем?" Разве руководство Миная или игроки виноваты в том, что была воздушная тревога? Или клуб со своей стороны не сделал все необходимое для проведения поединка? Повторюсь – мы сделали все. А то, что на Минай-Арене отсутствует освещение, все в Премьер-лиге прекрасно знают. Стадион прошел аттестацию.

Кстати, вот вам пример нормальных отношений между клубами. Нам позвонили представители ЛНЗ и сообщили, что в Черкассах нет подогрева поля. Мы пошли навстречу и согласились, что игру нужно перенести на весну. Какие проблемы? Никто не заинтересован играть на таком поле и при таких погодных условиях. Никто не будет рисковать здоровьем игроков", – сказал Любенович в комментарии Українському футболу.

Напомним, поединок между Минаем и Динамо должен был состояться в воскресенье, 3 декабря, в 13:00. Главный арбитр встречи Александр Шандор забрал команды с поля на 64-й секунде из-за объявления воздушной тревоги. Поскольку вынужденная пауза из-за угрозы ракетного обстрела продолжалась более часа, стороны приняли решение о переносе игры на более поздний срок. Впоследствии Игорь Суркис заявил, что киевляне не будут требовать технического поражения для Миная, если закарпатцы согласятся провести игру в Киеве.

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