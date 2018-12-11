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Чому Мессі не відгукнеться на запрошення Роналду перебратися в Серію А – оригінальна версія

19:18 849 Читать на русском
Чому Мессі не відгукнеться на запрошення Роналду перебратися в Серію А – оригінальна версія
Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду / фото із соцмереж

Всесвітньовідомий карикатурист Омар Момані відреагував на слова нападника Ювентуса Кріштіану Роналду про те, що Ліонелю Мессі теж варто було б спробувати власні сили в чемпіонаті Італії.

В недавному інтерв'ю для La Gazzetta dello Sport португалець заявив, що не сумуєю за суперництвом з нападником Барселони та закликав аргентинця теж перебратися в Серію А.

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Омар Момані підмітив, що Мессі буде важко знайти собі команду в Італії. Принаймні жоден із тамтешніх грандів йому не підходить.

В Ювентусі грає Роналду. В інтері та Мілані – Ікарді та Ігуаїн, з якими у Лео погані відносини. А Дієго Марадона досі є легендою в Неаполі, тому Мессі там буде важко уникнути порівнянь зі своїм співвітчизником.

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