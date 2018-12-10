Мессі як культовий фільм із Золотим м'ячем, Роналду вже не найкращий в Італії, шок Срни – підсумки євровікенду

"Футбол 24" відзначає найцікавіші моменти європейських футбольних вихідних. Лео Мессі, Кріштіану Роналду, Даріо Срна, Челсі та інші герої – про них читайте далі.

Роналду виграє дербі Італії, але програє в гонці снайперів

Великий євровікенд, наповнений крутими вивісками, стартував у п'ятницю битвою Ювентуса з Інтером. Дербі всія Італії виграв лідер сезону, але його лідер Кріштіану Роналду втратив 1-е місце в списку бомбардирів на користь сенсаційного Пйонтека, який уже перевершив Шевченка в Серії А і настріляв 11 голів. Людина, яка займається екіпіруванням в Юве, вже встигла пояснити португальцю цінності "біло-чорного" Кальчо: "Я відразу ж зрозумів цю значимість. Наш адміністратор з футболок сказав мені: "Кріштіану, будь ласка виграй в Торіно, бо моя бабуся збожеволіє!" У Ювентусі є 2 матчі, які ти не маєш права програти – Інтер і туринське дербі".

Ювентус – Інтер: "б'янконері"– найсильніші в Італії, найгірший матч Ікарді та рекордна тренерська поразка Спаллетті

Екс-форвард Реала старався, навіть спробував повторити свій знаменитий гол, забитий у ворота "Старої Синьйори" на цьому ж стадіоні, але все марно. Роналду не був навіть найкращий у складі своєї команди. Тільки Бонуччі та П'яніч отримали нижчі оцінки від Whoscored. Ікарді розчарував ще більше. Вийшла чергова перемога на класі від команди Аллегрі. Ювентус на 8 очок випереджає Наполі, на 14 і 16 – Інтер і Мілан. Минуло вже 38% чемпіонату, в якому інтрига боротьби за Скудетто вмирає з кожним туром. Історичний рекорд топ-5 чемпіонатів з 3-очковою системою за перемогу: 43 бали за 15 стартових турів! Єдині, хто не дозволив їм перемогти – 15-а в таблиці Дженоа... з тим самим Пйонтеком.

Мессі як "Хрещений батько", або Золотий м'яч серед виконавців штрафних

Навіть мадридська Marca не приховує свого захвату від досягнень живої легенди Барселони у царині стандартів, хоча без легкої іронії не обійшлося. Чого вартий тільки цей абзац авторства Хесуса Санчеса: "Мессі є №1, як ЛеБрон в НБА, але це не означає, що він повинен вигравати всі нагороди. Це легко зрозуміти. "Хрещений батько" вийшов у 1972 році і є одним з найкращих фільмів, однак він не вигравав Оскар щороку відтоді. Мессі не потрібна вся ця суєта. Зробіть йому ласку".

Lo de Leo Messi es una auténtica locura

Desde 2014, ha marcado más goles de falta en Liga (19) que:



18 Juventus

14 Madrid, Lyon, Roma

13 Bayern Múnich

12 PSG, Mónaco, Sampdoria

11 Chelsea, Liverpool, Milan



https://t.co/y6cOdtvfGU pic.twitter.com/ZmYZLpeRhz — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) 9 грудня 2018 р.

Лео наколотив зі штрафних у Прімері 19 голів з 2014-го року. Більше, ніж будь-яка інша європейська команда з топ-чемпіонатів. Окрім Барселони, звісно, у складі якої виступає (24 рази каталонці відзначались подібним чином). Справжнє божевілля, справді. Мессі також вперше в кар'єрі забив двічі зі штрафного у матчі чемпіонату Іспанії. Раніше він відзначився таким оригінальним дублем лише у феєричному Суперкубку Європи проти Севільї Коноплянки (5:4). "Він забиває, коли тільки захоче", – співають оду барселонські ЗМІ. У Мадриді не цураються звання "Володар Золотого м'яча серед виконавців стандартів". Один тільки Еспаньйол постраждав від нього 5 разів після вільних ударів. Каталонське дербі – гра в одні ворота з таким кілером.

Срна вилучається на рівному місці, після чого його партнери забивають Ромі увісьмох

Кальярі зробив неможливе в матчі з Ромою. Сардинці програвали 0:2 до 85-ї хвилини. Класний гол здалеку забив майбутній суперник збірної України у відборі Євро-2020, сербський захисник римлян Коларов (гравець матчу за версією Whoscored). У компенсований час вилучили 2-х їхніх гравців, суддя вигнав на трибуни ще й головного тренера господарів Марана, але й 8-х польових вистачило для подвигу. Камбек місяця в європейському футболі як мінімум!

Відзначимо, що екс-капітан донецького Шахтаря Даріо Срна спочатку повів Кальярі до нічиєї – саме його подача з кутового увінчалась першим взяттям воріт. А потім 36-річний хорват покричав за своїм звичаєм на арбітра, зробивши це навіть легше, ніж зазвичай. Йому тут же показали, що це не УПЛ, крихітко. Вилучення, яка має стати уроком. Паоло Маццолені не терпить питань "За що жовта картка" і тут же тягнеться за червоною.

Жахи Коноплянки і дві Борусії на вершині

Навіть німецькі журналісти дивувались, як можна було замість Євгена Коноплянки, програючи Дортунду в Рурському дербі, випустити лівого захисника. Наставник Шальке все більше смішить і своїх, і чужих фанатів. Навіть капітан Борусії Марко Ройс назвав футбол команди українця "якимсь комічним". Екс-клуб Ярмоленка виграв 9 з останніх 10 матчів Бундесліги. Лише в чемпіонську еру Юргена Клоппа 8 років тому було трохи краще, ніж зараз: 12 перемог і 37 очок тоді проти 11 і 36 з Люсьєном Фавром. Останній, до слова, спромігся перевершити кількох легендарних тренерів, які приносили Борусії чемпіонство. Ні Клопп, ні Хітцфельд, ні Заммер не могли виграти своє перше Рурське дербі. А все завдяки 18-річному Санчо, статистика голів та асистів якого вражає.

Шальке – Борусія: Коноплянка знову страждає, Дортмунд мчить до чемпіонства, рекорд юного Санчо після трагедії в сім'ї

Баварія навіть не на другому місці. Першим переслідувачем дортмундськоє Борусії є гладбахська. Символічно, що тільки тезки лідерів Бундесліги забили більше голів після стандартів (9 проти 8). Борусія Менхенгладбах тотально домінує в домашніх матчах: уперше за 34 роки "жеребці" забивають мінімум 3 голи 5 матчів поспіль на рідній арені. У її складі колишній півзахисник київського Динамо Рафаель відзначився феноменальним досягненням: взяття воріт у кожному з його 11-и сезонів у Бундеслізі. Лише Франк Рібері має на 1 розіграш чемпіонату з голом більше.

Дякуємо, Челсі – Ман Сіті, виявляється, не безсмертний

Нарешті Мауріціо Саррі це зробив. Не вдалось у Наполі – зумів з Челсі. Італійський наставник вперше переграв Хосепа Гвардіолу. Манчестер Сіті зазнав дебютної поразки в сезоні АПЛ, і це відразу обернулось втратою лідерства. Ліверпуль не дрімав, очікуючи на осічку чинних чемпіонів а Мохамед Салах видав чергове шоу, ставши гравцем суботи в першості Англії. У мережі захоплюються останньою дуеллю Саррі та Гвардіоли, порівнюючи їх з героями крутого серіалу Гоморра про неаполітанську мафію – дійсно ці тренери трохи схожі на головних героїв!

was great to see Guardiola vs Sarri yesterday pic.twitter.com/hQXauQF9se — Billie (@Billie_T) 9 грудня 2018 р.

Пеп перемудрив, поставивши на Стерлінга в ролі центрфорварда. Не спрацювало. А ось Мауріціо відмовився від звичного Сарріболу (над Стемфорд Брідж рознісся дух Конте) та втер носа критикам, які стверджували, що в нього немає плану Б. Канте приніс перемогу, знову граючи на не зовсім звичній позиції. Азар несподівано якісно показав себе у ролі дев'ятки, відзначившись двома гольовими пасами. Челсі екс-наставника Наполі може перемагати і без контролю м'яча.