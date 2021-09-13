"Хочу підняти тему, де мій колега і близький друг Олег Ящук висловився у бік гравця, назвавши його ім'я, щодо відносин між футболістами і журналістами. Мені багато писали і дзвонили з цього приводу. Хтось був з цим згоден, хтось – ні. Багато людей мене питали, чому взагалі Олег каже таке в прямому ефірі. Мовляв, якщо щось не влаштовує, ти можеш просто написати або зателефонувати і висловити свою думку.

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Мене цікавить одне питання: чому певні футболісти мають право в прямому ефірі посилати журналістів, чому певні футболісти мають право в прямому ефірі хапати журналісток за груди і сідниці, а ми не можемо говорити все як є. Ми ж нічого не придумали, ми сказали все як є.

Журналісти та футболісти – одна команда. Ви потрібні нам, ми потрібні вам. І це нормально. Ми повинні весь час бути напоготові, на зв'язку, співпрацювати. Так, я згодна, що бувають моменти, коли ми звертаємось невчасно. Але можна ж нормально, по-людськи просто сказати: "Вибачте, зараз не найкращий час. Давай трохи пізніше" або "Вибачте, зараз я не в тих кондиціях, щоб давати інтерв'ю або коментар". В першу чергу всі ми повинні залишатися людьми", – заявила Сучкова в Instagram.

Заяві передували слова колеги журналістки Олега Ящука, який звинуватив гравця Шахтаря у нецензурних висловлюваннях до працівників ЗМІ.

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