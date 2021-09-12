"Ми одне і те ж пояснюємо футболістам, які не йдуть назустріч, відмовляють в інтерв'ю, хамлять журналістам і нецензурно висловлюються в їхній бік – що є вболівальники, а є футболісти. А журналісти – місток між вболівальниками та цими зірками.

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Псевдозірками. Бо у більшості футболістів зіркова хвороба після двох матчів в УПЛ. Тому що вони дуже по-хамськи відповідають. Зокрема Юхим Конопля, який не зіграв у товариському матчі з Чехією (1:1), а відповідає нашим колегам дуже по-хамськи. У нього просили інтерв'ю, а він по-хамськи відповідає, нецензурно висловлюється і так далі.

Багатьом футболістам треба знімати корону з голови, особливо гравцям Динамо і Шахтаря. Дуже багатьох молодих псевдозірок заносить. Вони просто плюють в очі журналістам. Це тема, яку треба піднімати, тому що вони вважають, що журналісти чіпляються до них із запитаннями і так далі. А в Європі такого немає", – сказав Ящук у програмі Футбольний Формат.

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