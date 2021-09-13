"Хочу поднять тему, где мой коллега и близкий друг Олег Ящук высказался в сторону игрока, назвав его имя, об отношениях между футболистами и журналистами. Мне много писали и звонили по этому поводу. Кто-то был с этим согласен, кто-то – нет. Многие люди меня спрашивали, почему вообще Олег говорит такое в прямом эфире. Мол, если что-то не устраивает, ты можешь просто написать или позвонить и высказать свое мнение.

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Меня интересует один вопрос: почему определенные футболисты имеют право в прямом эфире посылать журналистов, почему определенные футболисты имеют право в прямом эфире хватать журналисток за грудь и жопу, а мы не можем говорить все как есть. Мы же ничего не придумали, мы сказали все как есть.

Журналисты и футболисты – одна команда. Вы нужны нам, мы нужны вам. И это нормально. Мы должны все время быть начеку, на связи, сотрудничать. Да, я согласна, что бывают моменты, когда мы обращаемся вовремя. Но можно же нормально, по-человечески просто сказать: "Простите, сейчас не лучшее время. Давай немного позже" или "Простите, сейчас я не в тех кондициях, чтобы давать интервью или комментарий". В первую очередь все мы должны оставаться людьми", – заявила Сучкова в Instagram.

Заявлению предшествовали слова коллеги журналистки Олега Ящука, который обвинил игрока Шахтера в нецензурных выражениях в сторону работников СМИ.

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