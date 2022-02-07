"Я подписал предварительный контракт с Днепром-1. Это не секрет ни для кого.

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Сейчас я игрок Мариуполя, буду помогать этому клубу. Дальше все может перевернуться за один день, поэтому заранее ничего не буду говорить", – сказал Сергей для ТК Футбол.

25-летний защитник является воспитанником Динамо, но в 2017 году перебрался в лагерь Шахтера. В нынешнем сезоне Чоботенко провел всего 5 поединков.

После 18-ти туров УПЛ СК Днепр-1 располагается на третьей строчке, Мариуполь остается на дне – 16-я строчка.

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