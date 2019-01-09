Ворскла не матиме фінансових проблем, – віце-президент клубу

Англія — 22:29 5250
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Зінченко розкішно забив дебютний гол у складі Манчестер Сіті
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Рома готова орендувати Маліновського за мільйон євро та назвала суму трансферу українцяІталія — 22:13 647
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Золотий смітник 2018: Калініч як "наступник Шевченка", суперники України і форвард для Динамо – 11 найгірших в ІталіїІталія — 16:55 3729
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Баварія підписала Павара: з резерву Лілля та другої Бундесліги до тріумфу на чемпіонаті світу в 22 рокиНімеччина — 16:44 675
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Шахтар підпише Соломона – делегати клубу вже прибули в Тель-АвівУкраїна — 16:32 984
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