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Ворскла не матиме фінансових проблем, – віце-президент клубу

21:47 74 Читать на русском
Ворскла не матиме фінансових проблем, – віце-президент клубу
Олег Лисак / Фото: соцмережі

За словами віце-президента полтавської Ворскли Олега Лисака, у полтавському клубі із фінансуванням все гаразд.

"Нас запевнили, що фінансування є. Є фінансовий план групи Ferrexpo, який ми виконуємо, і нам його затвердили на наступний рік.

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Звичайно, є багато різних нюансів, але в цілому все йде за планом", – цитує Лисака Полтавщина Спорт.

Ситуація із заборгованістю по зарплатах гравцям тягнеться в Ворсклі ще з минулого року, футболісти відкрито заявляли про це в пресі.

В якийсь час навіть з'явилися чутки про можливий бойкот гравцями матчів, проте ближче до кінця року офіційні особи полтавчан почали рапортувати про те, що ситуація з боргами гравцям почала виправлятися.

Теги
Ворскла Ворскла Олег Лисак
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