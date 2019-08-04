Чижевський розповів про причини розгромної поразки Карпат від Шахтаря

Головний тренер Карпат Олександр Чижевський вважає, що його команда виконувала план на гру проти Шахтаря до 40 хвилини.

"Ми серйозно готувались до матчу з донеччанами. Вивчали їхні сильні сторони, ми знали, що ця команда швидкісна, добре працює з м’ячем та швидко вибігає в атаку. Тому ми будували гру від оборони, щоб не дати вільних зон для гравців Шахтаря, адже, якщо дати їм розбігатись, то вони можуть багато чого зробити в лінії атаки.

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До 40 хвилини ми цей план виконували. Хотіли брати м’яч під контроль, але нам це не вдавалось, тому що виникало дуже багато браку під час виходу в атаку. Ми будемо над цим працювати та робити висновки.

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Ми чекали свого шансу, щоб спіймати суперника на контратаці, але через великий брак в лінії атаки, нам не вдавалось цього зробити. Вважаю, те що ми пропускаємо в другому матчі поспіль протягом останніх п’яти хвилин першого тайму – це втрата концентрації, десь гравці не допрацьовують до кінця, тому це насторожує", – цитує Чижевського офіційний сайт Карпат.