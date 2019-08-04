toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ШАХТАР - КАРПАТИ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Чижевський розповів про причини розгромної поразки Карпат від Шахтаря

23:38 88 Читать на русском
Чижевський розповів про причини розгромної поразки Карпат від Шахтаря
Олександр Чижевський / Карпати

Головний тренер Карпат Олександр Чижевський вважає, що його команда виконувала план на гру проти Шахтаря до 40 хвилини.

40’ Марлос
45’ Жуніор Мораєс
63’ Ісмаїлі
 
40’ Марлос
45’ Жуніор Мораєс
63’ Ісмаїлі

"Ми серйозно готувались до матчу з донеччанами. Вивчали їхні сильні сторони, ми знали, що ця команда швидкісна, добре працює з м’ячем та швидко вибігає в атаку. Тому ми будували гру від оборони, щоб не дати вільних зон для гравців Шахтаря, адже, якщо дати їм розбігатись, то вони можуть багато чого зробити в лінії атаки.

Шахтар у рідних стінах розгромив Карпати

До 40 хвилини ми цей план виконували. Хотіли брати м’яч під контроль, але нам це не вдавалось, тому що виникало дуже багато браку під час виходу в атаку. Ми будемо над цим працювати та робити висновки.

Шахтар – Карпати – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Ми чекали свого шансу, щоб спіймати суперника на контратаці, але через великий брак в лінії атаки, нам не вдавалось цього зробити. Вважаю, те що ми пропускаємо в другому матчі поспіль протягом останніх п’яти хвилин першого тайму – це втрата концентрації, десь гравці не допрацьовують до кінця, тому це насторожує", – цитує Чижевського офіційний сайт Карпат.

blog_ava
Борусія Д виграла Суперкубок Німеччини, перегравши Баварію: вбивчі контратаки "бджіл", фіаско Ковача та тріумф Санчо
03:25
5175
Теги
Олександр Чижевський Олександр Чижевський Шахтар - Карпати Шахтар Шахтар Карпати Карпати
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шахтар у рідних стінах розгромив Карпати
    Україна — 21:251087 Шахтар у рідних стінах розгромив Карпати
1
дн
:
18
год
:
11
хв
Арарат-Вірменія
18:00
Сабуртало
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук