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Чижевский рассказал о причинах разгромного поражения Карпат от Шахтера

4 августа 23:38 35 Читати українською
Чижевский рассказал о причинах разгромного поражения Карпат от Шахтера
Александр Чижевский / Карпаты

Главный тренер Карпат Александр Чижевский считает, что его команда выполняла план на игру против Шахтера до 40 минуты.

40’ Марлос
45’ Жуниор Мораес
63’ Исмаили
 
40’ Марлос
45’ Жуниор Мораес
63’ Исмаили

"Мы серьезно готовились к матчу с дончанами. Изучали их сильные стороны, мы знали, что эта команда скоростная, хорошо работает с мячом и быстро выбегает в атаку. Поэтому мы строили игру от обороны, чтобы не дать свободных зон для игроков Шахтера, ведь, если дать им разбегаться, то они могут многое сделать в линии атаки.

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До 40 минуты мы этот план выполняли. Хотели брать мяч под контроль, но нам это не удавалось, потому что возникало очень много брака при выходе в атаку. Мы будем над этим работать и делать выводы.

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Мы ждали своего шанса, чтобы поймать соперника на контратаке, но из-за большого недостатка в линии атаки, нам не удавалось этого сделать. Считаю, то, что мы пропускаем во втором матче подряд в течение последних пяти минут первого тайма – это потеря концентрации, где игроки не дорабатывают до конца, поэтому это настораживает", – цитирует Чижевского официальный сайт Карпат.

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