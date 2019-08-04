Чижевский рассказал о причинах разгромного поражения Карпат от Шахтера

Главный тренер Карпат Александр Чижевский считает, что его команда выполняла план на игру против Шахтера до 40 минуты.

"Мы серьезно готовились к матчу с дончанами. Изучали их сильные стороны, мы знали, что эта команда скоростная, хорошо работает с мячом и быстро выбегает в атаку. Поэтому мы строили игру от обороны, чтобы не дать свободных зон для игроков Шахтера, ведь, если дать им разбегаться, то они могут многое сделать в линии атаки.

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До 40 минуты мы этот план выполняли. Хотели брать мяч под контроль, но нам это не удавалось, потому что возникало очень много брака при выходе в атаку. Мы будем над этим работать и делать выводы.

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Мы ждали своего шанса, чтобы поймать соперника на контратаке, но из-за большого недостатка в линии атаки, нам не удавалось этого сделать. Считаю, то, что мы пропускаем во втором матче подряд в течение последних пяти минут первого тайма – это потеря концентрации, где игроки не дорабатывают до конца, поэтому это настораживает", – цитирует Чижевского официальный сайт Карпат.