Чижевський прокоментував ситуацію в Карпатах

Екс-наставник Карпат Олександр Чижевський висловив своє бачення щодо фінансових проблем львівського клубу.

"Ситуація в Карпатах плачевна. Навіть дуже. А як вийти з неї? Хіба що шляхом продажу когось з футболістів. Отримавши за це певні кошти, Карпати, можливо, якось втримаються на плаву ще до літа. Іншого виходу я не бачу.

Гравці Карпат бойкотували тренування – зимові збори під великою загрозою

Наскільки розумію, ніякі інвестори в клуб не прийдуть, тому, аби вижити, нічого іншого, ніж продавати футболістів, Карпатам не залишається. Однак наскільки це реально, це вже питання до керівництва клубу. І якщо мова йде про те, що перед футболістами існує велика заборгованість, то ситуація дуже непроста. Але до літа команда якось повинна протриматися.

Справу Димінського, якого підозрюють у смертельній ДТП, передали до СБУ

Інша справа: як? Але це вже внутрішня кухня клубу, більше ніхто цього не може знати. Шкода буде, якщо доля Карпат найближчим часом не вирішиться", – сказав Чижевський у коментарі виданню Ua-football.

Нагадаємо, 48-річний фахівець працював з Карпатами у 2019 році – під його керівництвом "зелено-білі" зберегли прописку в УПЛ за підсумками минулого сезону.

"Я не поважав би самого себе, якби після такого залишився". Чому Олександр Чижевський покинув Карпати