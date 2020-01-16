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Справу Димінського, якого підозрюють у смертельній ДТП, передали до СБУ

14:22 684 Читать на русском
Справу Димінського, якого підозрюють у смертельній ДТП, передали до СБУ
Петро Димінський / фото з відкритих джерел

Справу президента Карпат Петра Димінського передали до розгляду Службі безпеки України.

Згідно з матеріалами, 6 грудня 2019 року генеральний прокурор Руслан Рябошапка змінив підслідність справи, повідомляє РБК-Україна.

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Зазначається, що кримінальне провадження за підозрою Димінського у скоєнні ДТП з летальним результатом передано до Головного слідчого управління СБУ. До цього розслідування велося управлінням Національної поліції у Львівській області. Причини зміни підслідності не вказані.

Додамо, на даний момент Димінський перебуває у розшуку, щодо нього заочно обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, 18 серпня 2017 року автомобіль, яким нібито керував Димінський потрапив у ДТП, в результаті якої загинула молода жінка. Провину за аварію взяв на себе охоронець президента Карпат. Через кілька днів після інциденту Петро Димінський виїхав закордон і з того часу не повертався в Україну.

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Карпати Карпати Петро Димінський
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