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Чижевский прокомментировал ситуацию в Карпатах

16 января 18:20 296 Читати українською
Чижевский прокомментировал ситуацию в Карпатах
Александр Чижевский / ФК Карпаты

Экс-наставник Карпат Александр Чижевский высказал свое видение относительно финансовых проблем львовского клуба.

"Ситуация в Карпатах плачевная. Даже очень. А как выйти из нее? Разве что путем продажи кого-то из футболистов. Получив за это определенные средства, Карпаты, возможно, как-то удержатся на плаву еще до лета. Другого выхода я не вижу.

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Насколько понимаю, никакие инвесторы в клуб не придут, поэтому, чтобы выжить, ничего другого, как продавать футболистов, Карпатам не остается. Однако насколько это реально, это уже вопрос к руководству клуба. И если речь идет о том, что перед футболистами существует большая задолженность, то ситуация очень непростая. Но к лету команда как-то должна продержаться.

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Другое дело: как? Но это уже внутренняя кухня клуба, больше никто этого не может знать. Жаль будет, если судьба Карпат в ближайшее время не решится", – сказал Чижевский в комментарии изданию Ua-football.

Напомним, 48-летний специалист работал с Карпатами в 2019 году – под его руководством "зелено-белые" сохранили прописку в УПЛ по итогам прошлого сезона.

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Карпаты Карпаты Александр Чижевский Александр Чижевский
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