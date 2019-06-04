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Чорноморець розписав нічию з Колосом у першому поєдинку плей-офф Прем'єр-ліги

20:50 1509 Читать на русском
Чорноморець розписав нічию з Колосом у першому поєдинку плей-офф Прем'єр-ліги
Чорноморець — Колос / Фото ФК Чорноморець

Першоліговий Колос та Чорноморець не змогли виявити сильнішого у першій зустрічі плей-офф УПЛ.

 

Команди акуратно розпочали поєдинок. Перший небезпечний епізод трапився на 25-й хвилині біля воріт господарів, але своєчасний вихід з воріт Сергія Літовченка врятував одеситів. Ближче до завершення першого тайму гравці Чорноморця повністю заволоділи ініціативою, проте результату це не принесло.

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Після перерви гра радикально не змінилась. Суперники почергово володіли м'ячем, більш акцентовано старались атакувати саме господарі. На 78-й хвилині Артем Чорній мав розкішну нагоду відкрити рахунок. Хавбек вибіг на побачення з воротарем Колоса, але удар у Артема вийшов зовсім недолугим, голкіпер з легкістю забрав м'яч до рук.

Перед фінальним свистком одесити отримали ще один шанс вирвати перемогу, але 2 поспіль удари були заблоковані захисниками гостей.

При млявій грі від обох команд на табло відображались справедливі нулі. Хто гратиме в УПЛ наступного сезону вирішиться у матчі-відповіді, який відбудеться 8 червня. Початок вирішальної битви о 18:00.

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