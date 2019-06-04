Карпати розійшлися миром із Волинню у першому матчі плей-офф УПЛ

Львівські Карпати та луцька Волинь не виявили сильнішого в матчі плей-офф за місце в Прем'єр-лізі. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Активніше поєдинок розпочали львів'яни. Підопічні Олександра Чижевського в дебютні хвилини захопили ініціативу, а за допомогою високого пресингу не давали можливості гостям вийти з власної половини поля. Однак, витримавши стартовий натиск Карпат, волиняни вирішили довести, що не стануть легкою здобиччю для представника УПЛ.

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Із 10-ї хвилини ситуація на стадіоні Україна змінилася кардинально. Спочатку Хагназарі після обрізки Кльоца увірвався у штрафний Карпат і пробив, однак Федецький у підкаті заблокував удар. Тут же іранець намагався забити другим темпом, але впав у боротьбі з оборонцем – арбітр поставити пенальті не наважився.

У наступній атаці Волині той же Хагназарі класно приклався здалеку – Кучинський із труднощами парирував м'яч. А далі після розіграшу кутового небезпечно пробивав екс-львів'янин Кожанов, але кіпер "левів" із ударом Дениса впорався. Ще за хвилину мав забивати Волошинович, але його постріл пройшов над поперечиною.

А на 17-й хвилині "хрестоносці" створили свій найнебезпечніший момент. Це Бартуловіч із власної половини поля зовнішнім боком стопи закинув м'яч за спину Федецькому (Артем помилився і проспав ривок суперника), Волошинович підхопив, увірвався до штрафного та відкинув праворуч на Кожанова, та його удар пройшов поруч із стійкою.

Така активність гостей відверто шокувала гравців Карпат. Хвилин десять "левам" знадобилося для того, щоб прийти до тями. Проте, відповідь галичан вийшла солідною: Онгла та Ді Франко прорвалися до штрафного Волині й вивели на ударну позицію Понде, але той метрів із 13-ти не влучив у праву дев'ятку!

Завершували тайм команди переважно затяжними позиційними атаками без особливих загострень. Порушив відносний спокій на полі лише Кльоц, який на 39-й хвилині несподівано пробив із середньої дистанції – поруч із стійкою.

Зате початок другої половини гри пройшов під маркою Понде. Португалець спочатку відгукнувся на простріл із правого флангу, але пробив над перекладиною. А потім Крістіан головою замикав навіс від тієї ж бровки – вище воріт.

Натомість Волинь перестала без зайвої потреби "лізти" вперед. Вочевидь, хлопців Андрія Тлумака "нулі" на табло у виїзному поєдинку цілком влаштовували. Відмовившись від своїх атак, волиняни, проте, й не дали особливо розгулятися суперника. Так, Карпати більше контролювали м'яч, та особливої напруги біля воріт Неділька львів'янам створити не вдавалося.

За такої ситуації у нагоді могли стати стандарти. На 68-й хвилині цю ідею спробував реалізувати Гуцуляк. Але удар Олексія у воротарський кут зі штрафного перед півколом карної зони пройшов біля стійки. Ще за кілька хвилин успішним міг виявитися кутовий "зелено-білих", але Неділько відбив удар Мякушка другим темпом.

Уже під завісу матчу Сергій Мякушко отримав нагоду підтвердити своє реноме короля штрафних. Львів'яни заробили перспективний штрафний на зручній для хавбека відстані, але вихованець Оболоні влучив у стінку – м'яч відскочив до Федецького, але і той з далекої відстані пробив у руки голкіпера Волині. За це вже на 90-й хвилині Карпати мав карати Кожанов. Він втік із центра поля на побачення з Кучинським і бив у ближній кут, але воротар господарів зумів парирувати постріл Дениса.

Отже, 0:0 у Львові – команди вирішать, кому з них грати в Прем'єр-лізі в наступному сезоні, вже в Луцьку. Матч-відповідь відбудеться 8 червня.