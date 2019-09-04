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Санжар у Карпатах: Чижевський відреагував на жорсткий допис Сироти у Facebook

10:05 1596 Читать на русском
Санжар у Карпатах: Чижевський відреагував на жорсткий допис Сироти у Facebook
Олександр Чижевський / ФК Карпати

Екс-наставник Карпат Олександр Чижевський залишив коментар під дописом екс-воротаря Динамо Святослава Сироти, де той розкритикував нового тренера львів'ян Романа Санжара.

Колишній голкіпер Динамо Святослав Сирота залишив великий допис у Facebook, де розкритикував Романа Санжара за неповагу до Олександра Чижевського і похвалив колишнього керманича львів'ян. Нагадаємо, саме екс-наставник Олімпіка очолив Карпати.

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Чижевський лайкнув і залишив коментар, де заявив, що ставиться з повагою до Санжара.

"Лайк я поставив за слова на мою адресу. Я проти Романа нічого не маю, лише бажаю успіхів на тренерському містку Карпат", – написав екс-тренер "зелено-білих".

Чижевський перебував на посаді головного тренера з травня і допоміг команді зберегти прописку в УПЛ. Варто зазначити, що лайк поставив і футболіст Карпат Роман Толочко.

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