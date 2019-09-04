Санжар в Карпатах: Чижевский отреагировал на жесткий пост Сироты в Facebook

Экс-наставник Карпат Александр Чижевский оставил комментарий под постом экс-вратаря Динамо Святослава Сироты, где тот раскритиковал нового тренера львовян Романа Санжара.

Бывший голкипер Динамо Святослав Сирота оставил большой сообщение в Facebook, где раскритиковал Романа Санжара за неуважение к Александру Чижевскому и похвалил бывшего руководителя львовян. Напомним, именно экс-наставник Олимпика возглавил Карпаты.

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Чижевский лайкнул и оставил комментарий, где заявил, что относится с уважением к Санжару.

"Лайк я поставил за слова в мой адрес. Я против Романа ничего не имею, только желаю успехов на тренерском мостике Карпат", – написал экс-тренер "зелено-белых".

Чижевский находился на посту главного тренера с мая и помог команде сохранить прописку в УПЛ. Стоит отметить, что лайк поставил и футболист Карпат Роман Толочко.

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