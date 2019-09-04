toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
СБОРНАЯ УКРАИНЫ КАРПАТЫ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Санжар в Карпатах: Чижевский отреагировал на жесткий пост Сироты в Facebook

10:05 285 Читати українською
Санжар в Карпатах: Чижевский отреагировал на жесткий пост Сироты в Facebook
Александр Чижевский / ФК Карпаты

Экс-наставник Карпат Александр Чижевский оставил комментарий под постом экс-вратаря Динамо Святослава Сироты, где тот раскритиковал нового тренера львовян Романа Санжара.

Бывший голкипер Динамо Святослав Сирота оставил большой сообщение в Facebook, где раскритиковал Романа Санжара за неуважение к Александру Чижевскому и похвалил бывшего руководителя львовян. Напомним, именно экс-наставник Олимпика возглавил Карпаты.

Сирота: Считал Санжара нормальным человеком, теперь появились сомнения

Чижевский лайкнул и оставил комментарий, где заявил, что относится с уважением к Санжару.

"Лайк я поставил за слова в мой адрес. Я против Романа ничего не имею, только желаю успехов на тренерском мостике Карпат", – написал экс-тренер "зелено-белых".

Чижевский находился на посту главного тренера с мая и помог команде сохранить прописку в УПЛ. Стоит отметить, что лайк поставил и футболист Карпат Роман Толочко.

Наші за кордоном: Ярмоленко повертається, Ребров пише історію, Квашук і Есеола знову забивають і лідирують

blog_ava
Дуэлунд возвращается в Динамо после восстановления в Дании
09:16
189
Теги
Роман Санжар Роман Санжар Александр Чижевский Александр Чижевский Карпаты Карпаты
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Селезнев подписал контракт с Бурсаспором
    Туреччина — 3 сент521 Селезнев подписал контракт с Бурсаспором
5
час
:
40
мин
Николаев
18:00
Черноморец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук