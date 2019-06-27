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Чижевський – про календар Карпат в новому сезоні УПЛ: На матчі проти Динамо і Шахтаря налаштовуємося дуже серйозно

14:20 322 Читать на русском
Чижевський – про календар Карпат в новому сезоні УПЛ: На матчі проти Динамо і Шахтаря налаштовуємося дуже серйозно
Олександр Чижевський / фото: ФК Карпати

Головний тренер Карпат Олександр Чижевський розповів про підготовку команди до старту нового сезону.

"Зараз триває підготовчий період. Повинні переглянути всю молодь і чекаємо коли повернуться наші легіонери. Працюємо в звичайному режимі. Потрібно кожному футболістові надати однакове навантаження, щоб відновити фізичні кондиції після невеликої перерви.

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Відпочинку у команди було мало. У літній період футболісти хочуть більше відпочити. Але такий календар, влітку максимум до двох тижнів перерви, а вже в кінці липня починається новий сезон

На перші матчі проти київського Динамо і донецького Шахтаря налаштовуємося дуже серйозно, адже гратимемо проти двох грандів українського футболу. І через такі матчі кожен футболіст має можливість себе проявити і прокласти собі шлях в топ-команду", – цитує Чижевського прес-служба Карпат.

Нагадаємо, у першому турі УПЛ 2019/20 Карпатам належить зіграти вдома з Динамо, а вже у другому провести виїзний матч проти Шахтаря.

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