Чижевский – о календаре Карпат в новом сезоне УПЛ: На матчи против Динамо и Шахтера настраиваемся очень серьезно

Главный тренер Карпат Александр Чижевский рассказал о подготовке команды к старту нового сезона.

"Сейчас идет подготовительный период. Должны пересмотреть всю молодежь и ждем когда вернутся наши легионеры. Работаем в обычном режиме. Нужно каждому футболисту предоставить одинаковую нагрузку, чтобы восстановить физические кондиции после небольшого перерыва.

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Отдыха у команды было мало. В летний период футболисты хотят больше отдохнуть. Но такой календарь, летом максимум до двух недель перерыва, а уже в конце июля начинается новый сезон

На первые матчи против киевского Динамо и донецкого Шахтера настраиваемся очень серьезно, ведь будем играть против двух грандов украинского футбола. И через такие матчи каждый футболист имеет возможность себя проявить и проложить себе путь в топ-команду", – цитирует Чижевского пресс-служба Карпат.

Напомним, в первом туре УПЛ 2019/20 Карпатам предстоит сыграть дома с Динамо, а уже во втором провести выездной матч против Шахтера.

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