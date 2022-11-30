28 листопада Андреа Аньєллі, Павел Недвед та їхня рада директорів пішли у відставку через звинувачення прокуратури у поданні неправдивої звітності. Проте метаморфози могли зачепити і спортивний проєкт, повідомляє Gazzetta dello Sport.

Ювентус отримав нового керівника після скандального відходу Недведа та Аньєллі

За інформацією джерела, Массіміліано Аллегрі та Федеріко Керубіні (спортивний директор) також були готові покинути свої посади, але Аньєллі заблокував такий розвиток подій. Схоже, це було останнє вагоме рішення Андреа на посаді президента Ювентуса.

Зрештою, Аллегрі та Керубіні допомагають клубу налагодити роботу. Після зустрічі з новим керівництвом вони особисто зателефонували всім гравцям Ювентуса. Футболістів запевнили, що ситуація перебуває під контролем під контролем, а цілі на сезон не змінилися.