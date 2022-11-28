Андреа Аньєллі залишає посаду керівника Ювентуса після більш ніж 12 років. Разом із ним свої посади залишають усі представники ради директорів.

Рада директорів Ювентуса подала у відставку. Про це повідомляє офіційний сайт "старої синьйори".

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Таким чином, починаючи із завтрашнього дня голова Андреа Аньєллі та його заступник Павел Недвед більше не матимуть відношення до Ювентуса.

Причини такого кроку криються в звинуваченнях прокуратури щодо неправдивої звітності клубу.

За час правління Аньєллі Ювентус виграв 18 трофеїв: 9 чемпіонатів, 4 Кубки Італії та 5 Суперкубків Італії. Також туринська команда двічі виходила до фіналу Ліги чемпіонів.

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