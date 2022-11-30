Туринский клуб пережил несколько бурных дней. Теперь Ювентусом будут управлять новые менеджеры.

28 ноября Андреа Аньелли, Павел Недвед и их совет директоров ушли в отставку из-за обвинений прокуратуры в представлении ложной отчетности. Однако метаморфозы могли задеть и спортивный проект, сообщает Gazzetta dello Sport.

Ювентус получил нового руководителя после скандального ухода Недведа и Аньелли

По информации источника, Массимилиано Аллегри и Федерико Керубини (спортивный директор) также были готовы покинуть свои должности, но Аньелли заблокировал такое развитие событий. Похоже, это было последнее веское решение Андреа на посту президента Ювентуса.

В конце концов Аллегри и Керубини помогают клубу наладить работу. После встречи с новым руководством они лично позвонили всем игрокам Ювентуса. Футболистов заверили, что ситуация находится под контролем, а цели на сезон не изменились.