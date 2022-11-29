49-річний Мауріціо Сканавіно призначений генеральний директором Ювентуса, повідомляє офіційний сайт клубу.

Напередодні вся рада директорів "Старої синьйори" пішла у відставку через звинувачення прокуратури у поданні неправдивої звітності. Серед тих, хто покинув свої посади, опинилися Андреа Аньєллі та Павел Недвед – президент і віце-президент Ювентуса відповідно.

Землетрус в Ювентусі: рада директорів з Аньєллі та Недведом йдуть у відставку

Новопризначений Мауріціо Сканавіно має диплом інженера телекомунікацій Туринського університету. Раніше працював у різноманітних сферах – консалтингу, видавництві La Stampa, розробці цифрових технологій та автомобільній промисловості. Зокрема, у 2004 році приєднався до Fiat Group, де брав участь у перезапуску діяльності компанії і відповідав за маркетинг та просування брендів Fiat, Alfa Romeo та Lancia.

До останнього часу новий гендир Ювентуса обіймав посаду головного виконавчого директора та генерального менеджера GEDI Gruppo Editoriale.

Нагадаємо, команда Массіміліано Аллегрі посідає 3 місце в чемпіонаті Італії, відстаючи від Наполі на 10 очок.