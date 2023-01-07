Замалек вдруге поспіль втратив очки у чемпіонаті та відстав на 5 пунктів від лідера. Це розлютило президента клубу, який дав волю емоціям і пригрозив рішучими рішеннями, інформує Pledge Times.

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Два футболісти – Ахмед Фатту та Абдулла Джума – в останній момент були виключені з заявки на позавчорашній матч. Спершу з'явилася інформація про COVID, однак Мансур повідомив, що гравці вживали марихуану. Обох планують вигнати з Замалека.

Окрім цього, президент Замалека загрожує забрати свою команду з чемпіонату Єгипту. Мансура обурило суддівство – його команді нібито не поставили кілька пенальті, натомість конкуренту Аль-Ахлі навпаки "подарували" кілька 11-метрових.

"Замалек не буде брати участі в цьому фарсі Федерації, мета якого – подарувати чемпіонство нашому супернику", – заявив президент. Замалек виграв два останні чемпіонати Єгипту.

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