Вихованця Атлетіко заарештували зі зброєю та наркотиками
Гравець Сассуоло Ніколас Ск'яппакассе ризикує отримати серйозні проблеми зі законом.
23-річного футболіста затримали в Уругваї дорогою на товариський поєдинок між Пеньяролем та Насьйоналем Монтевідео, інформує Marca.
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Автомобіль Ск'яппакассе зупинили для планової перевірки, але нервова поведінка гравця збентежила поліцію, яка влаштувала обшук в авто. У ньому були виявлені 9-мм пістолет, вісім патронів та одна таблетка з наркотиками. Усіх 4-х людей, що перебували в машині, затримали правоохоронці для подальшого вияснення ситуації.
До слова, Ніколас є вихованцем мадридського Атлетіко, але за основну команду "матрацників" не провів жодного поєдинку. У жовтні 2020-го Ск'яппакассе відпустили в Сассуоло за 300 тисяч євро. В Італії він зіграв два матчі, а "нероверді" на пів року віддали його в оренду у Пеньяроль. Цього сезону вінгер не має ігрової практики.
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