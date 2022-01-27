23-річного футболіста затримали в Уругваї дорогою на товариський поєдинок між Пеньяролем та Насьйоналем Монтевідео, інформує Marca.

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Автомобіль Ск'яппакассе зупинили для планової перевірки, але нервова поведінка гравця збентежила поліцію, яка влаштувала обшук в авто. У ньому були виявлені 9-мм пістолет, вісім патронів та одна таблетка з наркотиками. Усіх 4-х людей, що перебували в машині, затримали правоохоронці для подальшого вияснення ситуації.

Incautacion de Arma de Fuego



Cuatro personas detenidas en Control olicial realizado en el Km 81 de Ruta Interbalnearia.



‍♂️Operativo en conjunto con secc. 5ta. | GRT de Canelones y @DNPCaminera#DeTuLado pic.twitter.com/DVF9Ha3DYc — Dirección Nacional de Policía Caminera (@DNPCaminera) January 26, 2022

До слова, Ніколас є вихованцем мадридського Атлетіко, але за основну команду "матрацників" не провів жодного поєдинку. У жовтні 2020-го Ск'яппакассе відпустили в Сассуоло за 300 тисяч євро. В Італії він зіграв два матчі, а "нероверді" на пів року віддали його в оренду у Пеньяроль. Цього сезону вінгер не має ігрової практики.

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