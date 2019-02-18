toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЧЕЛСІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛІВЕРПУЛЬ - БАВАРІЯ ЛІОН - БАРСЕЛОНА

Чилійський клуб можуть покарати за використання номерів у вигляді картоплі фрі

18:17 458 Читать на русском
Чилійський клуб можуть покарати за використання номерів у вигляді картоплі фрі
Виїзна форма Депортіво О'Хіггінс / AS

Депортіво О'Хіггінс зіграв у новій формі, номери на якій були зображені у вигляді картоплі фрі з McDonald's, за що може отримати покарання.

Чилійська футбольна асоціація розгляне креативний підхід клубу другого дивізіону Депортіво О'Хіггінс стосовно своєї виїзної форми, повідомляє AS.

Ващук з фейком про жаб, бутси Тотті, вигадана смерть бабусі, джакузі з сестрою та ще 7 кумедних "відмазок" футболістів

Спонсором клубу є відома на весь світ мережа фаст-фудів McDonald's, а тому дизайнери вирішили зробити номери на футболках у вигляді картоплі фрі.

Але асоціація не оцінила такий креатив у матчі з Хуачіпато, наголошуючи на тому, що під час трансляції номери були нерозбірливими.

Фіаско Реала, Зінченко знову довів, що потрібен Ман Сіті, приголомшливі рекорди Пйонтека і Пісарро: підсумки євровікенду

Теги
Світ футбольні курйози Депортіво О'Хіггінс
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
18
хв
Челсі
21:30
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук