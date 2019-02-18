Чилійський клуб можуть покарати за використання номерів у вигляді картоплі фрі

Депортіво О'Хіггінс зіграв у новій формі, номери на якій були зображені у вигляді картоплі фрі з McDonald's, за що може отримати покарання.

Чилійська футбольна асоціація розгляне креативний підхід клубу другого дивізіону Депортіво О'Хіггінс стосовно своєї виїзної форми, повідомляє AS.

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Спонсором клубу є відома на весь світ мережа фаст-фудів McDonald's, а тому дизайнери вирішили зробити номери на футболках у вигляді картоплі фрі.

Але асоціація не оцінила такий креатив у матчі з Хуачіпато, наголошуючи на тому, що під час трансляції номери були нерозбірливими.

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