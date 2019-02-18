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Чилийский клуб могут наказать за использование номеров в виде картошки фри

18:17 61 Читати українською
Чилийский клуб могут наказать за использование номеров в виде картошки фри
Выездная форма Депортиво О'Хиггинс / AS

Депортиво О'Хиггинс сыграл в новой форме, номера на которой были изображены в виде картошки фри из McDonald's, и может получить наказание.

Чилийская футбольная ассоциация рассмотрит креативный подход клуба второго дивизиона Депортиво О'Хиггинс относительно своей выездной формы, сообщает AS.

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Спонсором клуба является известная на весь мир сеть фаст-фудов McDonald's, а поэтому дизайнеры решили сделать номера на футболках в виде картофеля фри.

Но ассоциация не оценила такой креатив в матче с Хуачипато, подчеркивая, что во время трансляции номера были неразборчивыми.

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Теги
Мир футбольные курьёзы Депортіво О'Хиггинс
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