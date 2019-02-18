Чилийский клуб могут наказать за использование номеров в виде картошки фри

Депортиво О'Хиггинс сыграл в новой форме, номера на которой были изображены в виде картошки фри из McDonald's, и может получить наказание.

Чилийская футбольная ассоциация рассмотрит креативный подход клуба второго дивизиона Депортиво О'Хиггинс относительно своей выездной формы, сообщает AS.

Ващук з фейком про жаб, бутси Тотті, вигадана смерть бабусі, джакузі з сестрою та ще 7 кумедних "відмазок" футболістів

Спонсором клуба является известная на весь мир сеть фаст-фудов McDonald's, а поэтому дизайнеры решили сделать номера на футболках в виде картофеля фри.

Но ассоциация не оценила такой креатив в матче с Хуачипато, подчеркивая, что во время трансляции номера были неразборчивыми.

Фіаско Реала, Зінченко знову довів, що потрібен Ман Сіті, приголомшливі рекорди Пйонтека і Пісарро: підсумки євровікенду