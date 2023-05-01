Легендарний голкіпер Хосе Луїс Чілаверт поки що не зумів побудувати політичну кар'єру на батьківщині.

Чілаверт балотувався в президенти Парагваю, але програв з мізерною кількістю голосів. Вибори відбулися 30 квітня. Наступним президентом Парагваю стане Сантьяго Пенья, який набрав 44% голосів.

Чілаверт пояснив рішення балотуватись на посаду президента Парагваю

Знаменитий голкіпер посів 5 місце. Його підтримали лише 24 тисячі респондентів, що склало 0,83% голосів. 57-річний Чілаверт навіть не досяг цифр, які йому прогнозували екзит-поли.

Чілаверт більшу частину своєї кар'єри провів у аргентинському Велесі, також він захищав кольори збірної Парагваю. Всесвітню славу голкіпер здобув завдяки своїй результативності. Незважаючи на амплуа воротаря, Чілаверт забив за кар'єру 67 голів.

Хосе Луїс Чілаверт – воротар-бомбардир, який двічі уникнув смерті, врятував партнера і йде у президенти