Легендарный голкипер Хосе Луис Чилаверт пока не смог построить политическую карьеру на родине.

Чилаверт баллотировался в президенты Парагвая, но проиграл с ничтожным количеством голосов. Выборы прошли 30 апреля. Следующим президентом Парагвая станет Сантьяго Пенья, набравший 44% голосов.

Чилаверт объяснил решение баллотироваться на пост президента Парагвая

Знаменитый голкипер занял 5 место. Его поддержали всего 24 тысячи респондентов, что составило 0,83% голосов. 57-летний Чилаверт даже не достиг цифр, которые ему прогнозировали экзит-поллы.

Чилаверт большую часть своей карьеры провел в аргентинском Велесе, также он защищал цвета сборной Парагвая. Всемирную славу голкипер снискал благодаря своей результативности. Несмотря на амплуа вратаря, Чилаверт забил за карьеру 67 голов.

Хосе Луис Чилаверт – вратарь-бомбардир, дважды избежавший смерти, спас партнера и уходит в президенты