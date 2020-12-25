"Я бачу, як багаті грабують звичайних трудяг. Це пригнічує. Ні президент, ні його помічники не думають про людей. Тільки про себе. Уряд Венесуели перетворив прекрасну країну в місце, де панує хаос і безладдя. Я не хочу, щоб ці люди зробили те ж саме з моїм улюбленим Парагваєм.

Чілаверт балотується на посаду президента Парагваю

Жити в бідних районах Парагваю – незручно? Ні, незручно – це бути багатим і не допомагати бідним. Ось так у нас часто живуть в країні", – зазначив Чілаверт у своїй політичній програмі. Додамо, що детально документа у кандидата в президента поки немає, проте він обіцяв її оприлюднити найближчим часом.

Чілаверт більшу частину своєї кар'єри провів у аргентинському Велесі, також він захищав кольори національної команди Парагваю. Всесвітню славу колишній голкіпер здобув завдяки своїй результативності, незважаючи на амплуа воротаря, Чілаверт забив за кар'єру 62 голи.

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