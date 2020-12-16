"В АЕКе я уже пятый сезон, но нельзя сказать, что я вернулся на свой лучший уровень. Если я попал в такой клуб, как Барселона, то очевидно, что мой потенциальный уровень мог быть гораздо выше.

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АЕК – отличный клуб, мне нравится греческий футбол, но невозможно утверждать, что я вернулся в свою лучшую форму. Нужно учитывать, что я потерял много лет из-за травмы. Поэтому я был счастлив снова сыграть в Лиге чемпионов. Думаю, я сделал правильный шаг.

Думаю, что сборная Украины – это закрытая глава. Последний раз я играл там в 24 года. Мы показывали хороший футбол под руководством Маноло Хименеса в АЕК, когда выиграли чемпионат. Тогда я подумал, что мне могут позвонить со сборной. Но Шевченко выбрал правильный вектор, выбирая игроков с большим будущим. Мне 34, а они могут играть еще десятилетия", – отметил Чигринский в интервью Lavanguardia.

Отметим, что Дмитрий провел 9 матчей в составе АЕКа в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями.

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